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İzmir'de eşini bıçakla katleden eşten çıldırtan savunma: Kazayla öldürdüm

İzmir'de eşini bıçakla katleden eşten çıldırtan savunma: Kazayla öldürdüm
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İzmir'de alkollüyken eşini bıçakla öldüren sanık mahkemede, "Bir anda nasıl oldu anlamadım. Kazayla oldu." sözleriyle kendini savundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi'nde bir evde, arkadaşlarıyla içki içtikten sonra eve gelen Kayhan Barbak (39) ile eşi Zehra Barbak (37) arasında "kıskançlık" nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak'ı katletti. Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan cani, cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak hakkında, "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KAYHAN'IN ALKOL PROBLEMİ VARDI"

Kayhan Barbak'ın yargılanmasına, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenildi.

Zehra'nın üvey babası Rafet Özkan, sanığın alkol problemi olduğunu söyleyerek, "Kayhan'ı eşim sayesinde tanıdım. 2-3 senedir tanıyorum. Büyük bir kaza geçirdi. Ona evimde 4,5 ay baktım. Pisliğini temizledim. Bana ağabey ve baba olarak hitap ederken beni kötü bildi. Tekerlekli sandalyeyle dışarıya çıkarırdım. Bunları eşim rica ettiği için yaptım. Zehra eşimin ikinci kızıdır. Son dönemde eve genellikle alkollü gelmeye başlamıştı. İçmemesini söyledim ama dinlemedi. Kendisiyle ufak bir tartışmamız oldu. Münakaşa yaşadık. Sonra 'Evimize gideceğiz' dedi. Evlerinin tamiratını yaptım, para istemedim. Yardımcı oldum. Sütte leke vardı Zehra'da yoktu. Dürüst, efendi ve çalışkandı. Aldatma asla yoktu. Zehra da Kayhan'ın içmesinden rahatsızdı." dedi.

ABLASINI ARAYIP "ZEHRAYI ÖLDÜRDÜM" DEMİŞ

Duruşmada ağlayarak ifade veren Zehra'nın annesi Naime Özkan ise "Planlayarak kasten kızımı öldürdü. Olaydan sonra ablasını arayıp 'Zehra'yı öldürdüm, gel çocuğu al' diyor. Kızıma iftira atamaz. Bıçak tutan eli kökünden kopsun. Beni yavrumdan ayırdığı için o eli tutmasın." diye konuştu.

"KAZAYLA ÖLDÜRDÜM"

Özkan'ın ardından savunma yapan sanık Kayhan Barbak, "Trafik kazası geçirdim ve bir yıl yattım. Psikolojim bozuldu. Rafet'in hareketlerinden rahatsız olduğum için evime gitmek istedim. 2023 yılını kutladıktan sonra eve gittik. Kadın bir tanıdığı eşime kolye hediye etmiş. Ancak ben kendimi kurmaya başladım. Telefonlarına bakmaya başladım. Rafet'in mesajlarını gördüm. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Rafet'in 'Kayhan evde mi?' mesajını gördüm. Sonra kavga ettik. İyi değildim, alkol de kullanıyordum. Psikiyatriye gittim ve ilaç kullanmaya başladım. Olay bu şekildedir. Eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Bir anda nasıl oldu anlamadım. Kazayla oldu." ifadelerini kullandı.

Sanığın dinlenilmesinin ardından ara karar açıklandı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 21 Mart 2025'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Eşini bıçakla katleden eşten çıldırtan savunma
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

İÇKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR HADİSİ ŞERİF

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