İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Son dakika bilgilerine göre İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem hissedildi. 16 Ekim sabahı gerçekleşen bu sarsıntı hakkında resmi kurumlar henüz net açıklamalar yapmamış olsa da, sosyal medyada pek çok kullanıcı depremi hissettiklerini paylaştı. Peki, İzmir'de gerçekten deprem mi oldu? 16 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

16 Ekim'in erken saatlerinde meydana gelen ve İzmir'de hissedilen hafif yer hareketi, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları sarsıntıyı paylaşarak konuyu gündeme taşıdı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nin ilk verileri...

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen yer sarsıntılarını anlık olarak takip ediyor. İzmir'de sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, Kandilli'nin internet sitesinden ayrıntılı bilgileri kontrol etmeye başladı. İlk belirlemelere göre, depremin merkez üssü, şiddeti ve yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği gibi teknik bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'deki tüm sismik hareketleri 24 saat boyunca izliyor. AFAD yalnızca deprem verilerini duyurmakla kalmıyor, aynı zamanda halkı afet bilinci konusunda da bilgilendirmeye devam ediyor. 16 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen sarsıntıya dair güncel bilgiler, AFAD'ın resmi web sitesinde yer alan "Son Depremler" sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

16 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı ilk veriler doğrultusunda, 16 Ekim sabahında İzmir'de kısa süreli bir yer sarsıntısı yaşandığı bildirildi. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkezi hakkında detaylı veriler her iki kurumun internet sitelerinde yayımlandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi vermedi. Bununla birlikte, uzmanlar olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Dilara Yıldız - 3.Sayfa
