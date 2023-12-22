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İzmir'de Cinnet Getiren Kişi Halasını Öldürdü, Babaannesini Yaraladı ve İntihara Teşebbüs Etti

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İzmir Bayraklı'da askerden yeni gelen bir genç, tartıştığı halasını satırla öldürüp, babaannesini ise yaraladı. Cinayet sonrası intihara teşebbüs eden genç, ağır yaralandı. Öte yandan gencin psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı halasının boynuna satırla vuran kişi, daha sonra babaannesini yaraladı ve ardından aynı satırla kendi boynuna vurarak intihara teşebbüs etti. Meydana gelen olayda hala hayatını kaybetti, babaanne hafif yaralandı, saldırgan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7003 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan 21 yaşındaki M.A. ile babaannesi H.A. arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesleri üzerine uyanan M.A.'nın halası 43 yaşındaki Gurbet Ayaz tartışmaya dahil oldu ve M.A. ile tartıştı. Bu esnada evden çıkan Gurbet Ayaz'ın peşinden giden yeğeni M.A., eline aldığı satırla halasının boynuna vurdu. Gurbet Ayaz kanlar içerisinde yere yığılırken M.A., eve döndü ve babaannesini darbetti. Cinnet getirdiği iddia edilen M.A. daha sonra halasına vurduğu satırla kendi boynuna vurdu.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayı bildiren çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gurbet Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de Cinnet Getiren Kişi Halasını Öldürdü, Babaannesini Yaraladı ve İntihara Teşebbüs Etti

SALDIRGAN AĞIR YARALI OLARAK HASTANEDE

Olayda hafif yaralandığı belirlenen babaanne ayakta tedavi olurken, satırla kendi boynuna vuran ve ağır yaralandığı belirlenen M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halasını öldüren, babaannesini yaralayan ve kendi boynuna da satırla vuran M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PSİKOLOJİK SORUN İDDİASI

Öte yandan, olayı gerçekleştiren M.A.'nın askerden yeni geldiği, anne ve babasından ayrı olarak babaannesi ve halasının bulunduğu evde yaşadığı, uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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