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İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti

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İzmir'in Buca ilçesinde baba ve oğul ile borçlu olduğu kişinin karşılaşması cinayetle bitti. Borcunu istediği şahsın babası tarafından kafede defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybederken, cinayeti anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, borcunu istediği şahsın babası tarafından kafede oturduğu sırada defalarca bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

ARKADAN GELİP DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, dün 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. (38), bir süre önce Ercüment Yıldırım'dan (42) borç para aldı. Verdiği borcu isteyen Ercüment Yıldırım, bir kafede oturduğu esnada E.G.'nin babası Y.G. (64) alacaklının arkasından yanaştı. Y.G. kısa bir süre sonra yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada meydana gelen kavgada ise E.G. de alacaklısı Yıldırım'ı darbetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli baba ve oğul ise olay yerinde polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti

İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

ekrem celebi :

borcuna sadık değils hak etmıstır

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Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Devletimiz Bunları tutuklamakla büyük lütufta bulunmuş ama Birkaç yıl yatıp çıkarlar

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sinan ay:

Çok şerefli savcı Adli kontrol şartıyla serbest bırakır Yada iyi hal indirimi verirler

2
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Zafer güzel:

Borç lan kişi değil borç veren kişi bıçaklanmış

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0
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Mehmet Vatandaş:

Nasıl okudun Ekrem kardeş ölen kişi alacaklı olan, oku anla sonra yorum yap be kardeşim

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