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Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
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İzmir'in Bornova ilçesinde Rıfat E., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde dün sabah saatlerinde oğlu Ateş Ali E. ile Rasathane mevkiine avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

İzmir'de Av Kazası: Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurarak Öldürdü

12 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de Av Kazası: Baba, Oğlunu Yanlışlıkla Vurarak Öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuzhan Güneş:

Aman yarabbim tövbe

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