Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde dün sabah saatlerinde oğlu Ateş Ali E. ile Rasathane mevkiine avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

12 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.