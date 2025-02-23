Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
İzmir'in Bornova ilçesinde Rıfat E., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün sabah saatlerinde oğlu Ateş Ali E. ile Rasathane mevkiine avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.
12 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.