İzmir'de Aranan Suçlu Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hakkında toplam 38 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 Ağustos'ta yaptıkları çalışmada hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ş.E. (47) isimli şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 27 yıl 77 ay 40 gün, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl, 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 38 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Ş.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR