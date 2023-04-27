İzmir'de korkutan gece! Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, site yönetimi uyarı için siren çaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akşam saatlerinde duyulan siren sesleri vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Merak uyandıran siren seslerinin, site yönetimi tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde siren seslerini duyan çevre sakinleri panik yaşadı.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI İÇİNMİŞ

Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlar da panikle dışarı çıktı. Merak uyandıran siren seslerinin, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın rögar kapaklarını taşırması sonucu site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı.

SAĞANAK NEDENİYLE KAPAKLAR HAREKET ETTİ

Öte yandan, sağanak yağış sırasında kendiliğinden hareket eden rögar kapakları şaşkınlık yaşattı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.