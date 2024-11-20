İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 3 polis yaralandı. Polise ateş açan saldırganın olayın ardından silahıyla birlikte yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yakalanma anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR SALDIRGANIN İŞ YERİNİ TAŞLADI

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de 2'si ağır 3 polisin yaralayan saldırganın yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.