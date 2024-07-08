'Evde ek iş, evde paketleme işi' ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İzmir merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1000 kişi 100 milyon lira dolandıran 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 32'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1000 KİŞİYİ 100 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Tespit edilen şüphelilerin sosyal medya ve online web siteleri üzerinden "evde ek iş, evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen şahıslardan "kapora ücreti, sigorta ücreti, veri ücreti" adı altında para talep edip dolandırdıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenledikleri resmi kurum logosu olan belgeleri ve sahte şirket isimlerini dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları ve bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev hanımlarını seçtikleri, bu yöntemle İzmir'de tespiti yapılan 17 mağduru yaklaşık 1 milyon 250 bin TL, ülke genelinde ise yaklaşık 1000 mağduru 100 milyon TL dolandırarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

4 Temmuz günü saat 05.30'da İzmir merkezli 12 ilde toplam 70 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı "Paket Operasyonu"nda 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 17'si serbest kalırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerden 32'si ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.