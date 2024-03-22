İYİ Parti Belediye Başkan Adayının Aracı Kurşunlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İyi Parti'den belediye başkan adayı olan Cüneyt Korkmaz'ın aracının gece park edildiği yerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandığı belirtildi. Olayı gündüz uyandıktan sonra fark edip durumu ihbar eden Korkmaz ailesinin müracaatı üzerine polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Başkan Adayı Korkmaz, kimse ile bir sorun ve sıkıntıları olmadığını ve şüphelendikleri kimsenin olmadığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece kendisine ait araçla siyasi propaganda çalışması yapan İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Cüneyt Korkmaz, gece yarısı çalışmalarını tamamlayınca propagandada kullandığı aracı ikametinin önüne park edip istirahate çekildi. Gündüz uyandığında aracının kurşunlanıp camlarının kırıldığını gören Korkmaz'ın müracaatı üzerine polis ekipleri araçta ve bölgede geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından camı patlatarak içeri girip koltuk boyunluğunda kaldığı öğrenilen mermi çekirdeği ve kamera kayıtları ile saldırının aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Olay yerinden elde edilen bulgulara göre biri 7,65 diğer 9 milimetre çapında 2 ayrı silah kullanıldığı tespit edilirken olaydan sonra parti binasında basın açıklaması yapan Cüneyt Korkmaz, basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Korkmaz, olayın güvenlik güçleri tarafından incelenip araştırıldığını ve fail ya da faillerinin en kısa sürede yakalanacağına inandığını söyledi. - AYDIN