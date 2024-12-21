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İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

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İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebeğin babasının sosyal medyada yayılan görüntüleri isyan ettirdi. Yaptığı canlı yayınlarda, kızı için binlerce insanın duygularını kullanarak para toplayan İkbal bebeğin babasının gece kulübünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesi verirken babasının gece kulübünde eğlendiği ve adeta para saçtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

PARALARI GECE KULÜBÜNDE HARCADI

Görüntülerde vicdansız babanın toplanan paraları gece kulübünde eğlenerek harcadığı görüldü.

İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

ANNEDEN: SAVCILIĞA GİDEREK SORUŞTURMA BAŞLATTIM

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi. Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını söyleyen Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" dedi.

İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFatih Ozturk:

Nasıl bir orcosun sen ya

Yorum Beğen196
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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

orjinal o.ç çakma değil orjinaldir

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıufka dair:

çocuğuu

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ayrica ilginç olan trde cok fazla sma hastalari bar acaba niye... hepsi kuzenle evlilikten. Adamlar kadın bulamiyor çünkü serbest piyasada kimse beğenmez okadar tipsizler ondan aileden.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıtuncay aktaş:

acilen idamı geri getirmeleri lazım

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Hanifi Özen:

Nasıl inanacağız gerçek ihtiyacı olana

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

belki şahsi parasından harcıyordur ya hemen günahını almayalım (!!!!!!!!!)

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Haber YorumlarıBaba Can:

Henen soroşturma açılmmalı bu para toplama işlerine denetim gelmeli parayı başka yerde kullananalara ağır ceza gelmeli

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her zaman her boyu posu sakalı bıyığı olanı ütülü takım elbiseyle dolaşıp gravat takanı adamdan sanmayın yoksa karşınıza böyle yaratıklar çıkar

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Haber YorumlarıAlin Nore:

Gerçekten ihtiyacı olan çocuğu hasta insanlarıda töhmet altında bırakıyor bunların en büyük zararı gene gerçekten sma hastası olan çocuklara..

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