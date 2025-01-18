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İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

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Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü iddiası infial yarattı. Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekibin ifadesine başvurduğu aile, çocuğun elektrik akımına kapılması nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve olay günü çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanarak yüz ve boyun bölgesini kaşıdığını öne sürdü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen M.N.B. (5) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. Sosyal medyada çocuğun cinsel istismara uğradığı iddia edilirken, Şanlıurfa Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Olay, 15 Ocak'ta Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi tarafından elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla Harran Devlet Hastanesi'ne götürülen M.N.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuk toprağa verilirken, hastane doktorunun M.N.B.'ye ilişkin düzenlediği iddia edilen rapor sosyal medyada paylaşıldı. Rapora göre; çocuğun vücudunda diş izlerine ve cinsel istismar bulgularına rastlandı.

İLK AÇIKLAMA: CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

İddialar üzerine Şanlıurfa Valiliği inceleme başlatılırken, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yapılan açıklamada, çocuğun cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi. M.N.B.'nin ölümüne ilişkin tepkiler büyürken, bu kez aynı komisyondan ikinci açıklama geldi.

İKİNCİ AÇIKLAMA: CİNSEL İSTİSMARA DAİR HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan yapılan ikinci açıklamada, "2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ex olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda yer alan haberler tarafımızca derin bir üzüntü ve endişeyle takip edilmektedir. Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak hukuki sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip edeceğiz" denildi.

İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifadeHastane raporunu İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez paylaştı

ÖZEL EKİP KURULDU, AİLENİN İFADESİ ALINDI

Diğer yandan; olayın aydınlatılması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Ekip, çocuğun ailesinin ifadesine başvurdu. Aile, çocuğun elektrik akımına kapılması nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve olay günü çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanarak yüz ve boyun bölgesini kaşıdığını öne sürdü.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken, Şanlıurfa Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B. isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Evet benim dediğim çıktı olayın sadece bir iddiadan kaynaklandığı ibaret iki resmi kurum farklı açıklama yapıyor yorum yazacak olan arkadaşlar olayın aslını bilmeden ön yargılı olmasınlar otopsi raporunun kesinleşmiş sonucu gelince o zaman yorum yaparsınız

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Haber YorumlarıAhmet null:

ya kardeşim önce haberi öğrenin sonra paylaşın okunmak için yalana dolana gerek yok

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