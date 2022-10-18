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Restoran çalışanları ve müşteriler birbirine girdi! Kavga kadar nedeni de tuhaf

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşteri olumsuz yanıt aldı. Bu gelişme sonrasında taraflar arasında kavga çıktı. Şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırılırken ortalık savaş alanına döndü.

Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda iddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

İSTEK ŞARKIYI SÖYLEMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı.

KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriye restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte kavga anından kareler;

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

virtueslife:

Oraya paranızla eğlenmeye gittiniz sadece müzisyen sizin köleniz mi.Bizim toplumda da bu ukalalık var.Doktora benim paramla memura benim paramla müzisyene benim paramla.Petrol istasyonunda bile hizmet bekleyen pompacıyla işini halleden millet normal.Halbu ki dünyada herkez kendisi kendine pompalıyor.

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Halil İbrahim:

İnsanlar stres atıyor arada böyle çılgınlıklar gerek

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