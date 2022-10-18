Restoran çalışanları ve müşteriler birbirine girdi! Kavga kadar nedeni de tuhaf

Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda iddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

İSTEK ŞARKIYI SÖYLEMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı.

KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriye restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte kavga anından kareler;