İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş

İstanbul Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki çocuğun, kendisinden 20 yaş büyük kadına aşık olduğu, ailesinin ilişkiye onay vermemesi üzerine çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

CİNNET GETİRİP AİLESİNİ KATLETTİ

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'ta meydana gelmiş, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

BURSA'DA YAKALANDI

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa'da yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.'nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

KENDİSİNDEN 20 YAŞ BÜYÜK KADINA AŞIK OLMUŞ

İlk ifadesinde altınlar için ailesini öldürdüğünü söyleyen çocuğun sonrasında verdiği ifade şaşkına çevirdi. Ekol Tv'nin haberine göre, sosyal medyada tanıştığı kendisinden 20 yaş büyük kadına aşık olan B.Y., kadınla yaşamak için altınları babasından istedi. Babası altınları vermeyince tartışma çıktı. Gözü dönen B.Y., ilişkisini onaylamayan ailesini silahın ucuna susturucu takarak öldürdü. B.Y.'nin silahlı nereden bulduğu bilinmiyor.