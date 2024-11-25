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İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

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İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişiyi öldürüp intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ'ın anne ve babasını öldürdükten sonra evden çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapüşonlu montla eve giren Aladağ'ın aynı şekilde hızlı adımlarla evden çıktığı görüldü.

İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp canına kıyan Bahtiyar Aladağ'ıns on görüntüleri ortaya çıktı.

İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRİP İNTİHAR ETTİ

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürdü. Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etti.

İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

Saldırganın cinayetlerden önce Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu da öldürdüğü oraya çıktı.

İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleriBahtiyar Aladağ

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bahtiyar Aladağ'ın son görüntülerine ulaşıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aladağ'ın mesire alanında eşi ve çocuğu ile birlikte kayınvalidesini öldürdükten sonra anne babasının evine giriş yaptığı ve o evden çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişiyi öldüren şüphelinin eve gelip 2 kişiyi öldürdükten sonra çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar yer aldı. Eve kapüşonlu montla gelen Aladağ'ın daha sonra hızlıca evden çıktığı görüldü.

İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRebul:

evlilik kurumu devlet -kadın işbirliğinde çekilmez bir hal aldı erkek için

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Sokak suçlularla dolu hepsini salarsanız böyle olur daha habere çıkmayan binlercesi ülke bitik yurtdısına gideceğim

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Haber YorumlarıOnur null:

evlilik yasaklanmalı kaç sene geçerse geçsin bu ülkede son nokta bu

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Haber Yorumlarıahmet öz:

Ne hayırlı insanmış. bütün sülalesini sıraya dizmiş. Allah akıl eksikliği vermesin. Ruh hastası doldu memleket.

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Haber Yorumlarıse Nefi:

Efendim ne acıdırki "bir anne bilmeden kendi katilini doğurmuş . . Ve ne acırki bir baba katilinin bilmeden karnını doyurmuşş . . Ne acı değilim bir babanın dünyaya gelmesine sebeb olduğun evladını dünyadan yok etmek . . Eş sandığının azrailinin olması ne acı . . ve ne acıdır ki aynı sütü emen kardeşinin biri Habil biri Kabil . . sevgi ile kalın . .?

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Olan Arabaya oldu, Bu güne kadar kim bilir kaç el değiştirdi pert oldu :(

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Haber YorumlarıKenan Ağirtaş:

İslam dinine kurban olurum gerçek manada yaşarsanız böyle olamz

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Haber YorumlarıHaluk Tecer:

Ben hatalıyım ama sorun bakalım ben o noktaya nasıl geldim . Nasıl geldim abi , evet suç benim ‘ hatalıyım ama o noktaya nasıl geldim orda patlarsın hatayı yaparsın hata da senin üstüne kalır ama ben o noktaya nasıl geldim .

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