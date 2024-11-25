İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp canına kıyan Bahtiyar Aladağ'ıns on görüntüleri ortaya çıktı.

KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRİP İNTİHAR ETTİ

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürdü. Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Saldırganın cinayetlerden önce Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu da öldürdüğü oraya çıktı.

Bahtiyar Aladağ

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bahtiyar Aladağ'ın son görüntülerine ulaşıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aladağ'ın mesire alanında eşi ve çocuğu ile birlikte kayınvalidesini öldürdükten sonra anne babasının evine giriş yaptığı ve o evden çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişiyi öldüren şüphelinin eve gelip 2 kişiyi öldürdükten sonra çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar yer aldı. Eve kapüşonlu montla gelen Aladağ'ın daha sonra hızlıca evden çıktığı görüldü.