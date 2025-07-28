İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış

Orhaneli Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da başlayan, kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin şikayet üzerine dün akşam yakalandı. Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi'nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi'ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, Ufuk Aytekin'i linç etmek istedi. Bacağı ve kolunda sargı bezi bulunan Ufuk Aytekin'in ormanı yakarken yaralandığını iddia eden kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ufuk A. ise bacağı ve kolunun evde yandığını söyledi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Hava Astsubayı olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, kolları ve bacaklarında yanıklar olduğu görülürken, cep telefonunun da ormanda polis tarafından yanmış halde bulunduğu öğrenildi.

İŞTE HAİNİN İLK İFADESİ

Birçok suçtan kaydı bulunan ve ailesi tarafından da evden atıldığını söyleyen Ufuk Aytekin'in, ilk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheli; 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını ancak son zamanlarda bıraktığını, ömür boyu cezaevine girmek istediğini söyledi. Ailesi ile arasının bozuk olduğunu anlatan Ufuk Aytekin, bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını, sonrasında kendi arabasıyla parka giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. "Şeytana uydum" diyen şüpheli, ağaçları tutuşturduğu sırada kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonrasında ise olay yerinden aracıyla kaçtığını anlattı.

DAHA ÖNCE BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞMIŞ

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin daha önce bu benzin istasyonunda çalıştığı ve benzini motorlu testerede kullanmak üzere aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca benzin istasyonuyla da ilgili işlem yapılması bekleniyor.