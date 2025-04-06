Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! KKTC'de yakalanan reklamcı tutuklandı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP lideri, yeni dönemde 12 ismin üstünü çizdi
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki

Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı. Denizde seyir halinde olan feribotta korku dolu anlar yaşanırken, yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sonrası Mudanya'da ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı

DENİZ OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayaklanan yolcuların çığlık attığı görüldü.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı

Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.