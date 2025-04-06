Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı. Denizde seyir halinde olan feribotta korku dolu anlar yaşanırken, yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sonrası Mudanya'da ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.
DENİZ OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ
İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayaklanan yolcuların çığlık attığı görüldü.