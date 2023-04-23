İstanbul'daki lüks siteyi silah zoruyla ele geçirmişler! 212 daire 800'den fazla kişiye satıldı, mağdurlar isyan etti

Esenyurt'ta Fly Butik isimli konut projesini işgal ederek haksız kazanç sağlayan 29 kişi gözaltına alındı. Çetenin, yerleştikleri sitedeki daireleri usulsüz şekilde çifte satış yaptıkları ortaya çıktı. 212 daire 800'den fazla kişiye satılırken mağdurlar sosyal medyadan yaşananlara isyan etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şiddet ve cebirle Fly Butik isimli inşaat projesinde yer alan siteyi işgal ederek haksız kazanç sağlayan çeteye, yaklaşık 2 yıldır parasını ödedikleri dairelerine giremeyen mağdurların, savcılığa yaptıkları suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu ilçe sınırlarındaki 212 daireyi 800 kişiye kişiye sattıkları ileri sürülen N.A. ve Ç.Ş adlı şüphelilerin de içinde olduğu çeteye yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon başlattı. Emniyet güçleri, çete üyesi 34 kişinin kimliğini tespit ettikten sonra 7 Nisan'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta birçok adrese peş peşe operasyon düzenledi.

SAHTE-İKİZ SATIŞ YAPMIŞLAR

Kendileriyle beraber hareket eden 34 şüpheli tarafından site içerisinde bulunan daireler, sahte-ikiz satış yapılarak vatandaşların mağdur edildiği ve mağdur vatandaşların silah zoruyla darp edilerek siteden çıkarıldıkları tespit edildi.

29 KİŞİ SORGUDA

Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çeşitli çapta 58 mermi, 24 kartuş ve çok sayıda çeşitli doküman ele geçirildi.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Öte yandan yaşananlar nedeniyle mağdur olan onlarca insan ise tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Gözaltına alınanlardan serbest bırakılan çete üyelerinin terör estirdiğini ve insanların evlerine sokulmadığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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