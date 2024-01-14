Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada gerçekleştirilen uygulamada Sultanahmet Meydanı'nda da polis ekipleri görev aldı.

İstanbul'da yapılan "Genel Güvenlik" uygulamasında Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli personelin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada "Genel Güvenlik" uygulaması yapıldı. Uygulamada Sultanahmet Meydanı'nda Yunus polis ekipleri de şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş İstanbul Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title