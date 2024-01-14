İstanbul'da yapılan Genel Güvenlik uygulamasında Yunus polis ekipleri şüpheli şahısları durdurdu

İstanbul'da yapılan "Genel Güvenlik" uygulamasında Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli personelin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada "Genel Güvenlik" uygulaması yapıldı. Uygulamada Sultanahmet Meydanı'nda Yunus polis ekipleri de şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL