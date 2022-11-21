İstanbullular dikkat! Yağmur ve fırtına başladı, yarın akşama kadar devam edecek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Gün geceye dönerken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından, megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Şehirde hava karardı, adeta gün geceye döndü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı yerlerde ise fırtınanın etkisiyle ağaçlar yola devrildi.

YARIN AKŞAM ETKİSİNİ YİTİRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtınanın etkili olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar akşam saatlerinden itibaren, Marmara Denizi'nden güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

LODOS ETKİLİ OLUYOR

Geçen haftadan beri etkisini sürdüren lodos, Marmara Denizi'nde de şiddetini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra geçen hafta etkisini gösteren lodos, Tekirdağ kıyılarında şiddetini artırdı. Lodos sonrasında balıkçı limanına dönen balıkçı tekneleri rıhtıma bağlanırken, uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

Lodosun şiddetini artırması ile rıhtıma bağlanan teknelerin, su yüzeyinde adeta dans ederek sağa sola sallandıkları görüldü. Geçen haftadan beri devam eden lodos ile birlikte balıkçılar da kısa süreliğine paydos ederek istirahate ayrıldı.