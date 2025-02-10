İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonlarında 37 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 37 kilo 900 gram uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) düşen ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan polis, il dışından kente giriş yapan bir otomobili tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan emniyet ekipleri, Tuzla ilçesinde durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde gerçekleştirilen aramalarda "zula" olarak tabir edilen gizli bölmelerdeki düzeneğin içerisinde toplam 21 kilo 900 gram ağırlığında 'AM 2201' türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, aynı gün Esenler ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirdi. Ecstasy türü uyuşturucu madde dağıtımı ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan takiplerde bir adresi mercek altına alan polis, eve operasyon düzenledi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 16 kilogram ağırlığında ecstasy maddesi, 435 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL