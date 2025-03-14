Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yolda birlikte yürüdüğü kadınla tartışan kişi, yumrukla saldırdı. Saldırgan çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda bir iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda, caddede yürüyen kişi tartıştığı kadına yumruk attı.

İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı

SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRDI

Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı. Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı.

İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı

ESNAF EVİNE GİDENE KADAR EŞLİK ETTİ

Saldıranın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine esnaf kadına evine gidene kadar eşlik etti.

İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı

İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

Muhtemelen kadınların yolda yürümeyi becerememesinden kaynaklanmıştır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.