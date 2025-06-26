İstanbul'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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İstanbul'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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İstanbul'da etkili olan yüksek sıcaklıklar vatandaşı zor durumda bırakırken, bazı kişiler serinlemek için Taksim Meydanı'nda damacana ile yıkanmayı tercih etti. Sıcak hava nedeniyle işlerin durgun olduğunu belirten esnaf, yine de ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Taksim Meydanı'nda damacana ile yıkanarak serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) İstanbul için günler öncesinden yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar damacana ile yıkanarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve şapkalarıyla güneşten korunmaya çalıştı.

"Sıcaktan bunaldık"

Taksim meydanında kestane ve mısır satan Arif Vural, "Sıcaktan bunaldık. Bir yandan kestanenin bir yandan mısırın sıcaklığı var. Hava çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Ne yapalım ekmek parası, çalışıyoruz. İşler biraz durgun. Yine de ekmeğimizi bekliyoruz. Suyla serinliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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