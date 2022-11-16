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İstanbul'da pişkin hırsızdan ilginç tepki: "Bir parça alacağım zehir ettiniz"

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de bir hırsız, vatandaşın kapısının önünde brandanın altında duran motosikletinden parça sökerken mahalliye yakalandı.

Şişli'de bir hırsız, vatandaşın kapısının önünde brandanın altında duran motosikletinden parça sökerken mahalliye yakalandı. Tepki gösterilen pişkin hırsızın, "Bir parça alacağım onu da zehir ettiniz" tepkisi "bu kadarına pes" dedirtti. Yaşananlar kameralara yansırken, polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Sokaktan uzaklaşan şahıs akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

"Bir parça çalacağım onu da zehir ettiniz"

Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz" diye tepki gösterdi. Pişkin hırsızın tepkisi "bu kadarına da pes" dedirtirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler

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