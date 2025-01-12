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Görenler dönüp bir kez daha baktı! İETT otobüsünde sıra dışı görüntü

Görenler dönüp bir kez daha baktı! İETT otobüsünde sıra dışı görüntü
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Üsküdar'da İETT otobüsüne beslediği 4 papağanla binen bir kişinin yolculuğu büyük ilgi gördü. Otobüste bulunan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İstanbul'da Beykoz- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne Üsküdar'dan binen bir kişi, 4 papağanıyla birlikte yolculuk etti.

İstanbul'da Otobüste 4 Papağanla Yolculuk Eden Kişi Şaşırttı

İKİ PAPAĞAN KOLUNDA, İKİ PAPAĞAN YOLCU KOLTUKLARINDA

İki papağanını yolcu koltuklarına bırakan diğer iki papağanını ise kolunda ve omzunda taşıyan kişinin yolculuğunu otobüsteki diğer yolcuları şaşırttı.

İstanbul'da Otobüste 4 Papağanla Yolculuk Eden Kişi Şaşırttı

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBulent Turker:

dayı nese katmıs ıste mıllete :) keske hep boyle olsa

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Aq memlekete bak adam hayvanla binip birde koltuga oturtuyor... para odedin mi koltuk basina da isgal ediyorsun milletin oldugunu, biiir... ikincisi sicarsa kus temizlicen mi koltuklari... nasil bir yol gecen hani ki kimse sana, "bu pahali kuslari beslemesini biliyorsunda onlari taksiye niye bindirmeyip halk otobusune bindiriyorsun"diye sormuyor... her hayvani olan bindirebilir mi otobuse? vay be memlekete bak...(20 kusur yildir singapurda yasiyorum, 1 hayvani toplu tasimaya getiremezsin, madem bakacak paran var o zaman taksiye bin diyor devlet, hatta taksi bile kafesinde olmazsa almiyor...) Singapur Turkiyeye gore doguda, medeniyetin Turkiye de olmasi lazim aslinda daha batida oldugu icin...

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