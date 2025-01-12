Görenler dönüp bir kez daha baktı! İETT otobüsünde sıra dışı görüntü

İstanbul'da Beykoz- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne Üsküdar'dan binen bir kişi, 4 papağanıyla birlikte yolculuk etti.

İKİ PAPAĞAN KOLUNDA, İKİ PAPAĞAN YOLCU KOLTUKLARINDA

İki papağanını yolcu koltuklarına bırakan diğer iki papağanını ise kolunda ve omzunda taşıyan kişinin yolculuğunu otobüsteki diğer yolcuları şaşırttı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.