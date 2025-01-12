Görenler dönüp bir kez daha baktı! İETT otobüsünde sıra dışı görüntü
Üsküdar'da İETT otobüsüne beslediği 4 papağanla binen bir kişinin yolculuğu büyük ilgi gördü. Otobüste bulunan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
İstanbul'da Beykoz- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne Üsküdar'dan binen bir kişi, 4 papağanıyla birlikte yolculuk etti.
İKİ PAPAĞAN KOLUNDA, İKİ PAPAĞAN YOLCU KOLTUKLARINDA
İki papağanını yolcu koltuklarına bırakan diğer iki papağanını ise kolunda ve omzunda taşıyan kişinin yolculuğunu otobüsteki diğer yolcuları şaşırttı.
O ANLARI KAYDA ALDILAR
Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.