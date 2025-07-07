İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
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İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
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Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.

METROBÜS ALEVLERE TESLİM

İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

METROBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

Kaynak: İHA-AA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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