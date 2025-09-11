İstanbul'da endişelendiren görüntü! Fabrika atığı kanalizasyondan taştı

Sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesİ'ndeki kanalizasyon hattından taşan mavi renkli atık su, cadde boyunca yayıldı. Çevrede bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atık suyun kimyasal olup olmadığı henüz belirlenemezken, kirlilik cadde çevresinde endişeye yol açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mavi suyun caddeye yayılması hem vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar yer aldı. Yetkililer tarafından taşkının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.