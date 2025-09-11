Haberler

İstanbul'da endişelendiren görüntü! Fabrika atığı kanalizasyondan taştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Fabrika atığı kanalizasyondan taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Caddesi'nde, İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden mavi renkli atık su caddeye taştı. Çevredeki fabrikalardan bırakıldığı değerlendirilen atık su, caddede tehlike oluşturdu.

Sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesİ'ndeki kanalizasyon hattından taşan mavi renkli atık su, cadde boyunca yayıldı. Çevrede bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atık suyun kimyasal olup olmadığı henüz belirlenemezken, kirlilik cadde çevresinde endişeye yol açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mavi suyun caddeye yayılması hem vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar yer aldı. Yetkililer tarafından taşkının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'da endişelendiren görüntü! Fabrika atığı kanalizasyondan taştı

İstanbul'da endişelendiren görüntü! Fabrika atığı kanalizasyondan taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var

Bahçeli'den önümüzdeki günler için endişelendiren sözler
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Can Holding'e yönelik soruşturmada 121 şirkete kayyum atandı

Can Holding operasyonunda 121 şirkete kayyum! Listede dev markalar var
Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

İşte hayatı "Sır" olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Yersen, inceleme başlatılmış. Rüşvet için bahane yeyin, yeyin patlayana kadar yeyin, için.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.