Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, babanın çocuklarının gözü önünde silahla ateş ettiği görüldü.

Geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Mahir G. (45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Dehşet anları kamerada: Çocuklarının gözü önünde ateş etmiş

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada ' Baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor. - İSTANBUL