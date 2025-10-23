Haberler

Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi sonrası çıkan kavgada, bir baba çocuklarının gözü önünde silahla ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerde çocukların babalarına 'Baba, yeter gel' dediği duyuluyor.

İstanbul Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, babanın çocuklarının gözü önünde silahla ateş ettiği görüldü.
Geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Mahir G. (45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Dehşet anları kamerada: Çocuklarının gözü önünde ateş etmiş
Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada ' Baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor. - İSTANBUL

