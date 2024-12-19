İstanbul'da Hurdacı Sinan Ünal'ı Kaçıran 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı kaçırıp babasından 12 milyon TL isteyenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın detayları ortaya çıktı. 2 suç ortağının Sinan Ünal'ı sahte polis kılığında kaçırıp Çatalca'daki adrese götürdükleri ortaya çıktı. Olayın basına yansımasının ardından darp edilen Sinan Ünal'ın, Silivri'deki boş bir araziye atıldığı belirlendi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobille bir iş yerine gelen sahte polisler, hırsızlık şüphelilerini bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylemiş, ardından hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başlamıştı. Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürmüş, çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istemişti. Ünal'ın emniyete giderek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlatan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih E.(29), Fatih E.'nin sevgilisi Sevilay S. (20), Şahin Ş.(38), Sedat K.(30) polis ekipleri tarafından Çatalca'da saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Olayın detayları ortaya çıktı

Sinan Ünal'ın kaçırılıp 12 milyon TL istenmesi olayının detayları da ortaya çıktı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Fatih E.(29), Fatih E.'nin sevgilisi Sevilay S. (20), Şahin Ş.(38), Sedat K.(30) olduğu öğrenildi. Kaçırılma anlarının yer aldığı görüntülerde sahte polis kılığında hurdacı dükkanına girenlerin daha önceden 4 suç kaydı olan Sedat K. ve arkadaşı Fatih E. olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Sedat K. ve Fatih E. kendilerini polis olarak tanıtıp baba Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal'ın bulunduğu hurdacı dükkanına geldi. Bir suçun aydınlatılması için dükkana geldiklerini yalanını uyduran Fatih E. ve Sedat S. güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Bunun üzerine baba Recep Ünal dükkandaki kameraların çalışmadığını söyledi ve diğer müşterilerle ilgilenmek için içeri gitti. O sırada Sinan Ünal, Fatih E. ve Sedat S. tarafından zorla araca bindirildi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Bir süre sonra iki suç ortağı ikili, arkadaşları Şahin Ş.'ye haber verdi. Buluşma noktasına giden suç ortakları, yanlarına Şahin Ş.'yi de alarak önceden ayarladıkları Çatalca'daki eve doğru hareket etti. Adrese gelen Fatih E., kendilerine ev işlerinde yardım etmesi için sevgilisi Sevilay Ş.'ye haber verdi. Sedat S., kendi adına kiraladığı ve Sinan Ünal'ı kaçırdıkları beyaz renkli araçla planladıkları yerden Sevilay Ş.'yi aldı. Olayın medyada yayılması üzerine 4 şüpheli ile Sinan Ünal arasında konakladıkları evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şüphelilerden bazıları Sinan Ünal'ı darp etti ve ardından Ünal'ı Silivri Cezaevi yakınlarında bıraktı.

"Kaçırıldım ne olduğunu anlamadım"

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından 1'i kadın 4 şüpheli Çatalca'daki evde, kıskıvrak yakalandı. Dün saat 15.50 sıralarında Silivri Cezaevi taraflarında boş bir araziye bırakılan Sinan Ünal'ın ifadesine ulaşıldı. Ünal'ın ifadesinde," Araca bindirilip kaçırıldım. Ne olduğunu anlamadım ve beni darp ettiler" oldu. Fatih E. ve Sedat S.'nin ekiplere ifade vermeyip susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Olaya karışan 4 şüpheli, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, fidye ve yağma" suçlarından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL