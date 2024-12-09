Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yere alan bir restoran bugün korkunç bir olaya sahne olmuştu. İspanyol Turist, kız arkadaşını bıçakla rehin aldı.

KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Bir şahsın bıçakla bir kadını rehin aldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat polisleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre sonra şahsı kadını bırakması için ikna etti. Sakinleşen S.B.Ş. (21) isimli İspanyol turist yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, bıçakla rehin alınan E.G.F. (33) isimli kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İLAÇLARINI ALAMADIĞI İÇİN HALÜSİNASYON GÖRMÜŞ

Polisin yaptığı incelemede S.B.Ş. ve E.G.F.'nin müşterek çocuklarının olduğu, ülkeye turistik amaçlı geldikleri, S.B.Ş.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. S.B.Ş'nin olay sırasında ilaçlarını alamaması nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatılan S.B.Ş.'nin işlemleri sürüyor.