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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şebekesi Çökertildi

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İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan-Pakistan-İran hattından Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanan göç rotasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülen bir şebeke çökertildi. İnsan kaçakçılarının ağlarına düşürdükleri kaçak göçmenleri silahla gasp ettikleri ve rehin alarak ailelerinden yüklü miktarda fidye aldıkları iddia edildi.

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan-Pakistan-İran hattından Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanan göç rotasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülen bir şebeke çökertildi. İnsan kaçakçılarının ağlarına düşürdükleri kaçak göçmenleri silahla gasp ettikleri ve rehin alarak ailelerinden yüklü miktarda fidye aldıkları iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Asya ve Ortadoğu'dan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen insanları ağlarına düşüren şebeke, İstanbul'da polisin radarına takıldı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan-Pakistan-İran hattından Türkiye'yi köprü olarak kullanıp, buradan Avrupa ülkelerine geçiş hattını organize eden bir kaçakçılık şebekesi tespit etti. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen polis, suç ağının düzensiz göçmenleri Afganistan-Pakistan-İran hattından Türkiye'ye taşıdıkları, bu rota üzerinden de Avrupa'ya geçişlerini gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı. İnsan kaçakçılarının ayrıca İstanbul'da ağlarına düşürdükleri kaçak göçmenleri silahla rehin alıp gasp ettikleri, rehinelerin ailelerinden yüklü miktarda fidye aldıkları bilgisini elde etti. Güvenlik güçleri, silahlı şüphelilerin yabancıları rehin alıp tuttukları Fatih'teki evi tespit etti. Silahlı suç ağına karşı yapılan geniş çaplı çalışmanın ardından durum nöbetçi cumhuriyet savcısına aktarıldı. Emniyet güçleri, "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında alınan arama kararı ile Fatih'te belirlenen eve pazartesi günü özel harekat timleri ile ortak operasyon düzenledi.

Glock tabanca ele geçirildi

Eve yapılan baskında Afganistan uyruklu Sami Ö. (28), Ahmet M. (18), Vezir V. (28) ile bu kişilere daireyi sahibinden habersiz usulsüz şekilde kiraya verdiği iddia edilen emlakçı Demet Y. gözaltına alındı. Şebeke üyeleri ile emlakçı kadın, sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, evde Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Evde yakalanan 4 yabancıdan 3'ünün göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulundukları, kendilerini polise 'rehber' diye tanıttıkları ancak asılsız olduğu belirlendi. Bir şüphelinin ise Avrupa'ya kaçmak üzere beklediği anlaşıldı.

Rehin alıp fidye istemişler

Asya'dan Avrupa'ya uzanan insan kaçakçılığı rotasının şifreleri ve rehine şebekesi de deşifre oldu. Yakalanan insan kaçakçılarının Afganistan-Pakistan-İran-Türkiye-Avrupa rotasındaki sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri, aynı zamanda düzensiz sığınmacıların savunmasızlıklarından faydalanarak silah ile gasp edip, rehin alarak bu kişilerin ailelerinden yüklü miktarda fidye istedikleri belirlendi. Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüphelilerin gelen yabancıları tuttukları adresin 'hücre evini' andırdığı öğrenildi.

3 Afgan tutuklandı, emlakçı serbest kaldı

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şebeke üyeleri ile birlikte mahkemeye götürülen emlakçı Demet Y. "adli kontrol" şartı ile serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu Sami Ö., Ahmed M. ve Vezir V. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nefes kesen operasyon kamerada

Diğer yandan özel hareket timlerince insan kaçakçılarının saklandığı eve yapılan nefes kesen operasyon, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 'hücre' tipi evde yakalanan şüphelilerin yere yatırılıp kelepçelendiği ve çekmecelerde silahların ele geçirildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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