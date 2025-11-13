Haberler

İstanbul'da Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Başakşehir’de karşı şeride geçen aracın neden olduğu kazada aynı aileden anne ve oğlu hayatını kaybederken, diğer oğlu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde feci kazada, aynı aileden anne ve oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı. Karşı şeride geçen aracın neden olduğu kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

"Katliam gibi bir kaza"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hala hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede 'Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL



