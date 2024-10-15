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Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı

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İstanbul Pendik'te 17 yaşındaki Down sendromlu İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşusunun 40 günlük bebeğini 7. katın penceresinden aşağı attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te dün akşam saat 17.15 sıralarında 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.'nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, Down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.'yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da Down Sendromlu genç kız, komuşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı

"AİLELER MANGAL YAPARKEN BEBEĞİN ODASINA GİDİYOR"

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, "Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, Down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Pendik Yaşam Bebek Kaza Suç

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Yorumlar (6)

GÖKHAN UZUNALİ :

Ahhhhhhh ahhh ahhhh. İçim parçalandı. Kime kızalım neye kızalım şimdi. Ahhhhhh yavrunun annesi keşke bu ihtimali düşünmüş olsaydın. Nihayetinde hasta bir çovuk ne yapacağı belli olmazdı. Ahhhhh Yarabbim yaaaaa

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Vatandaşın biri:

Zihinsel engelli cocuklariniza sahip olun! Ne yapacakları belli olmuyor tepelerinin tası atınca. Adı üstünde zihinsel sağlığı yerinde değil. Ömür boyu vicdan azabıyla yaşasın şimdi o anne baba.

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Emre Şencan:

O çocugu gözünün önünden ayırmamalıydın abla. O çocuk ne yaptıgını bilmez ki. En kötü kapıyı falan kitleseydiniz ya ??

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Hande Karaman:

çok zor bir durum kime kızılacağı belli değil Rabbim Bebeğin ailesine sabırlar versin biz ne desek boş çok kötü bir durum çok dikkatli olunmalı

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Cafer KILIÇ:

Hasta çocuklarınızı yanininizdan bir dakika bile ayırmayın ne yapacaklarını belli değil Allah sabırlar versin ölen çocuğun ailesine

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Siranuş Nermer:

ne psikopat insanlar ya, sen komşunun bebeğinden ne istiyon ??

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