İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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İstanbul'da Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan İstanbul'u sokağa döken 6.2'lik deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

Allah'ım Hz Muhammed'in ümmeti için belalardan kazalardan depremlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım ??

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Sandalyeler sabit kaldı. Sıkıntı yok. Deprem çok hafif. Hükümet, AFAD, bakanlık, Kızılay büyük bir depreme hep hazır :-) Bakanlık zaten tüm ülkede kentsel dönüşümü tamamladı. Sıkıntı yok. 8 bile olsa hazırız :-)

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Haber YorumlarıSadi:

Keşke ibret alabilsek ama nerde artık kendimize gelmeliyiz yoksa yarın çok geç olabilir

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Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Hatay gezisinde sayın C.Baskani yıllar öncesinde Hataylilari uyarıyor bir deprem olsa burada bir tane ev kalmaz diyor çünkü yapı eski ve yumuşak zemine yapılmış şehri dağ yamaclarina yapalım diyor kentsel dönüşümü başlatıyor ama Hatay'ın fellahlari Tipcinin kültürel miras fiyaskosuna inanıp yürütme durdurma davası açıp reddediyor sonuç hezeyan binlerce can kaybı mal kaybı afet kültürel miras dinlemez diyorum bu solcularin insanlıkla alakası yok

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Haber YorumlarıCelal çelik:

Allah esirgesin deprem çok zor yaşayan bilir

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