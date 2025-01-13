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İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti
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İstanbul Üsküdar'da denize akan kanalizasyon suyunun çevre kirliliğine neden olmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.

İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti

Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

İstanbul'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti

"BİR TÜRLÜ YAPILMIYOR"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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