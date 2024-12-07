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İstanbul'da can alan patlamada "intihar" iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

İstanbul'da can alan patlamada
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Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Apartman sakinleri, patlamanın apartman görevlisinin intiharı sonucu meydana geldiğini iddia etti. Komşulardan biri, "Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor, planlı olabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı patlamada apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu. Apartmanda oturan vatandaşlar patlama sonrası evlerini tahliye etmeye başladı.

SABAHA KADAR YAZIŞMIŞLAR

Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan şunları söyledi: "Gece 02.00'den saat 04.00'e kadar herkes Whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59'da bir kadın yazıyor 'Doğalgaz kokusu' geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor 'Gaz kokusu geliyor' diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00'e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35'te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor, planlı olabilir.

İstanbul'da can alan patlamada 'intihar' iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

"BİR GÜN ÖNCE APARTMANDA ÇÖPLER DAHİ TOPLANMAMIŞ"

Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor."

İstanbul'da can alan patlamada 'intihar' iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.

Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.

İstanbul'da can alan patlamada 'intihar' iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

İstanbul'da can alan patlamada 'intihar' iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

İstanbul'da can alan patlamada 'intihar' iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal - 3.Sayfa
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