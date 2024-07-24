Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da çalışandan patrona 35 milyon liralık vurgun: Şüpheli havalimanında yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri memleketi Ağrı'ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da çalışandan patrona 35 milyon liralık vurgun: Şüpheli havalimanında yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri memleketi Ağrı'ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te 4 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi. Mehmet E.Ç. paralarla birlikte Galata'daki bir kuyumcuya gitti orada 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak tekrar çıktı. Ama paraları çalıştığı işyerine götürmedi.

Gidebileceği yerler tek tek denetlendi

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B. polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Esenyurt'taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

Şüpheli tutuklandı

Çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geldiğini belirledi. Polis o şüpheli önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı İstanbul Ağrı Dolandırıcılık İstanbul Suç Hukuk 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title