İstanbul-Cidde uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu

İstanbul-Cidde uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu
İstanbul'dan Cidde seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağında bir yolcunun 'uçakta bomba var' demesi üzerine panik yaşandı. Uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

  • İstanbul-Cidde seferi yapacak Saudia Airlines uçağında yolcunun 'uçakta bomba var' ihbarı yapıldı.
  • Uçakta yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
  • Sefer gecikmeli olarak gerçekleşti.

İstanbul-Cidde seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağında bulunan yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

UÇAK İÇERİSİNDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İstanbul Havalimanı'ndan Cidde seferini yapmak üzere kalkış için son hazırlıklarını tamamlayan SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi Saudia Airlines'e ait yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı uçak içerisinde paniğe neden oldu. Uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi. Sonrasında uçağın kaptan pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçti ve durum üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı.

SEFER GECİKMELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirdi ve yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Sefer gecikmeli gerçekleşti.

