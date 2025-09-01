İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu

2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde muhabirlerle bir sohbet toplantısı gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONU İLK ÖĞRENEN KİŞİ MURAT KAPKİ"

Gürlek, operasyonu ilk öğrenen kişinin iş insanı Murat Kapki olduğunu ifade etti. Kapki'nin bir günde 8 malını devrettiğini kaydeden Başsavcı Gürlek, "Nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. O malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDDİANAMESİ EYLÜL AYI İÇERİSİNDE HAZIR OLACAK"

Gürlek, ilk önce etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için verdiği ifadelerle çok sayıda kişinin tutuklanmasına gerekçe olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin hazırlanacağını duyurdu. Gürlek, Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin Eylül ayında hazır olacağını, diğer iddianamelerin ise Ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.

"BİZ DOSYAMIZDAN EMİNİZ"

Gürlek, İBB soruşturması duruşmalarının "TRT'den canlı yayınlanması" sorusuna ise, "Kanunumuzda duruşmanın canlı yayınlanması diye bir madde yok. Düzenleme yapılırsa olur tabii. Biz dosyamızdan eminiz" dedi.

"SADECE TANIK BEYANINA DAYALI HİÇBİR TUTUKLU YOK"

Gürlek ayrıca, "İBB soruşturmasında sadece tanık beyanına dayalı hiçbir tutuklu yok. Mutlaka bir delil ile somutlaştırmışızdır. Varsa söyleyin, ertesi gün tahliye edeyim" dedi.

"YÜZ YILIN EN BÜYÜK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI. KUYUMCU HASSASİYETİ İLE YÜRÜTÜYORUZ, SÜREÇ BU YÜZDEN UZUYOR"

Yeni operasyonlar gelecek mi sorusuna yanıt veren Gürlek, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. İtiraflar geldikçe soruşturma genişliyor. Bu yüz yılın en büyük yolsuzluk soruşturması. Adli tatilde izin yapmadık. Herkes sorumluluğunun farkında. Soruşturmayı kuyumcu hassasiyeti ile yürütüyoruz, süreç bu yüzden uzuyor" şeklinde konuştu.

"ONLAR İTİRAFÇI OLMASINLAR DİYE BASKI YAPIYOR"

Tutuklu isimlere etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle baskı yapıldığı iddialarını yalanlayan Gürlek, "Geliyor, 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' diyor. Sürekli geliyorlar, kapılarda yatıyorlar" diye konuştu.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİN YARGILAMAYA ETKİSİ OLMAZ"

"Çözüm süreci dava sürecini etkiler mi?" sorusunu da yanıtlayan Gürlek, "Biz bu süreci destekliyoruz ama yargılamaya etkisi olmaz" ifadelerini kullandı. Söz konusu İBB soruşturmasında "firari" durumda olan Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı için de kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı.