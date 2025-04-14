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İstanbul Bağcılar'da Oto Galeriye Bombalı Saldırı

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Bağcılar'da bir oto galeriye el yapımı bomba atan şüpheli, olay sonrasında kaçtı. Patlamada yaralanan ya da ölen olmadı, iş yeri sahiplerinin daha önce tehdit edildiği öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da bir şüpheli, bir oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı. Galeride patlama meydana gerilirken, iş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce tehdit edildikleri öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, oto galeriye yaya şekilde geldi. Şüpheli, iş yeri sorumlusu B.Ş.'yi dışarıya çağırdıktan sonra oto galeriye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı. Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

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İstanbul Bağcılar'da Oto Galeriye Bombalı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

geçmiş olsun inşallah

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