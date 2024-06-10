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Netanyahu zorda! 2 bakanın istifasından sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldı

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İsrail'de Netanyahu hükümeti sürpriz gelişmelerle sarsılıyor. Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un görevlerinden istifa etmesinin ardından Ulaştırma Bakanı Miri Regev hakkında da yerel yetkililere ayrıcalık yaptığı iddiasıyla yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakanlık ofislerine baskınlar düzenlendi.

İsrail polisi, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yerel yetkililere "ayrıcalık" yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde Batı Kudüs'te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yaptı

"DOLANDIRICILIK" VE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SORUŞTURMASI

İsrail'de polis, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in kendisini siyasi yardımda bulunan yerel yetkililere sistematik olarak "ayrıcalık" yaptığı haberlerinin basında yer bulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndaki faaliyetlerle ilgili "dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldı

"KENDİSİNE DESTEK VEREN BÖLGELERE AYRICALIK YAPTI" İDDİASI

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Batı Kudüs'te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yapan polis ofislerde arama yaparak bazı belgelere el koydu. Polis, Bakan Regev'in soruşturmanın konusu olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Regev'in, Likud'un ön seçimlerinde belediye başkanları ve yerel yetkililerden aldığı destek düzeyine göre şehirleri sıraladığı, şehirlere ve belediyelere kendisine verdikleri destek oranında kolaylık sağladığı iddia edildi.

SAVAŞ KABİNESİ'NDE 2 İSTİFA İSRAİL'İ SARMIŞTI

İsrail'de dün Savaş Kabinesi'nde art arda gelen istifalar gündemi sarsmıştı. Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Savaş Kabinesi üyeliklerinden istifa etmişti.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldıBenny Gantz

Gantz, Netanyahu'ya en kısa sürede erken seçime gidilmesi çağrısı yapmış, Eisenkot ise Kabinede savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararların alınmadığını belirtmişti.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldıGadi Eisenkot

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Murat Celik:

yasasin filistin yasasin FILISTIN Devleti

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4
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Özcan Özcan:

HOOOOOŞŞŞŞŞTTTTT

yanıt2
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JY IS BACK:

KUDÜS İSRAIL'İN DİR İSRAIL'İN KALACAK.

yanıt1
yanıt7
Sefa:

Filistin bu dünyanın en mazlum milletidir. özcan ve diğerleri pc tır..

yanıt4
yanıt0
Sefa:

pc özcan

yanıt1
yanıt0
Özcan Özcan:

NETENYAHU MİLLETİNİN GELECEĞİ İÇİN SAVAŞAN BİR KAHRAMANDIR.YAŞASIN TR AZ İSRAİL KARDEŞLİĞİ.BEN TÜRKÜM BENİM FİLİSTİN DİYE BİR DAVAM YOK.

2
21
yanıtYanıtla
Sefa:

buna ve bunun gibilere vercen küsküyü.

yanıt1
yanıt1
Sefa:

annnnnnnan benimle çok mutlu. kardeş yapıyoz sana.

yanıt1
yanıt1
Safe Safer:

Tarihte hep birbirlerine tuzak kazıyolar ama Allah tuzaklığın en güzelini hazırlar

13
1
yanıtYanıtla
Safe Safer:

Düzeltme Tuzakların

yanıt0
yanıt0
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