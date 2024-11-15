İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim oldu. Gözaltına alınan eylemci, Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

SİLAHLI EYLEM YAPTI

Olay, saat 00.20 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen ismi belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

SİLAHINI BIRAKIP POLİSLERE TESLİM OLDU

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu. Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.