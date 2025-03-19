İsrail'in BM Tesisine Düzenlediği Saldırıda Bir Bulgaristan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait tesise düzenlediği saldırıda Bulgaristan vatandaşı BM çalışanı hayatını kaybetti, 5 BM çalışanı da yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah'ta bulunan BM'ye ait tesise saldırdı. Saldırıda, Bulgaristan vatandaşı BM çalışanı Gazze'de hayatını kaybetti, 5 BM çalışanı da yaralandı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin detayların, ilgili makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun Bulgaristan tarafına iletilmesinin ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

BM tarafından yapılan açıklamada ise, BM'nin Gazze'deki merkezinin bulunduğu alana yapılan İsrail hava saldırısında bir yabancı uyruklu çalışanın öldüğü ve 5 çalışanın da yaralandığı duyuruldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada ise, "BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki BM binalarına düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybetmesi haberini derin üzüntü ve şokla karşılamıştır. Tam kapsamlı bir soruşturma talep etmektedir" denildi.

"Bu bir kaza değildi"

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi Başkanı Jorge Moreira da Silva, "İsrail, burasının BM tesisi olduğunu, burada insanların yaşadığını, kaldığını ve çalıştığını biliyordu. Burası gayet iyi bilinen bir yer" dedi.

İsrail'in hava saldırısının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jorge Moreira da Silva, "Bu bir kaza değildi. Gazze'de yaşananları vicdan kabul etmez" ifadelerini kullanarak, saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada ise saldırının bu sabah 11.30 sularında gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada olayın patlayıcı mühimmatın BM tesisine "bırakılması veya ateşlenmesi" ile gerçekleştiği ifade edildi. - SOFYA