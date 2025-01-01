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Isparta'da Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Isparta'da Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı
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ERAH Havacılık Akademisi'ne ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Denizli'nin Çal ilçesinde zorunlu iniş yaptı. 19 yaşındaki öğrenci pilotun sağlık durumu iyi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Isparta'da faaliyet gösteren ERAH Havacılık Akademisi'ne ait bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Denizli'nin Çal ilçesinde zorunlu iniş yaptı. Akademiden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki öğrenci pilotun prosedürlere uygun hareket ederek uçağı emniyete aldığı ve kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili teknik incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

ERAH Isparta Havacılık Akademisi'ne ait TC-MFD tescilli eğitim uçağı, 1 Ocak 2025 tarihinde Denizli Çardak Havalimanı'na yaklaşık 15 deniz mili mesafede motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Hususi pilot lisansı (PPL) eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ilk yalnız seyrüsefer uçuşunda yaşanan bu olayda, 19 yaşındaki öğrenci pilot Şükrü Yiğit Devebacak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ERAH Havacılık'tan açıklama

ERAH Havacılık Akademisi yetkililerinin yaptığı açıklamada; "1 Ocak 2025 saat 12.15 sıralarında eğitim uçağımız, Denizli Çardak (LTAY) Havalimanı'na inişi sırasında motor arızası yaşamış ve uygun bir araziye başarılı bir şekilde zorunlu iniş yapmıştır. Zeminin çamurlu olması nedeniyle uçak kırıma uğramıştır. Uçakta yalnız bulunan öğrenci pilotumuz, gerekli tüm prosedürleri uygulayarak uçağı emniyete almış ve kendi imkanlarıyla uçağı terk etmiştir. Pilotumuz kazada yara almamış, ancak kontrol amaçlı Denizli Çal Devlet Hastanesi'nde muayene edilmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olup herhangi bir endişe verici durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Uçağın kırım yaşadığı bölgede incelemeler sürerken, ERAH Havacılık Akademisi'nin uzman teknik ekipleri, kazanın sebebine dair daha ayrıntılı bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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