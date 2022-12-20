İskenderun'da aniden ortaya çıkan ve kayıplara karışan gizemli cisim hakkında ilk sonuç geldi 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve güvenlik güçlerini alarma geçiren cisme ait görüntüler incelenmeye başlandı. Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve dilek feneri olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. İskenderun sahilinde dün akşam görüntülenen ve paraşütçüyü andıran cismin bulunabilmesi için sahil güvenlik ekipleri araştırma yaptı. Balıkçı teknelerine telsiz anonsu geçilen araştırma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı. ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı. İLK SONUÇLAR GELDİ Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve yüksek ihtimalle dilek feneri olabileceği düşünülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Araştırma Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İskenderun'da aniden ortaya çıkan ve kayıplara karışan gizemli cisim hakkında ilk sonuç geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.