İskenderun'da aniden ortaya çıkan ve kayıplara karışan gizemli cisim hakkında ilk sonuç geldi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve güvenlik güçlerini alarma geçiren cisme ait görüntüler incelenmeye başlandı. Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve dilek feneri olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
İskenderun sahilinde dün akşam görüntülenen ve paraşütçüyü andıran cismin bulunabilmesi için sahil güvenlik ekipleri araştırma yaptı. Balıkçı teknelerine telsiz anonsu geçilen araştırma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı.
ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU
Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı.
İLK SONUÇLAR GELDİ
Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve yüksek ihtimalle dilek feneri olabileceği düşünülüyor.