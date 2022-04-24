Taş ocağında çalıştığı belirlenen hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1992 yılında Balıkesir'de işlenen cinayet nedeniyle hapis cezası alan, bir süre sonra da denetimli serbestlikten faydalanıp tahliye edilen H.K.'nin başka bir suça karıştığı iddiasıyla çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.K.'nin bir taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

JANDARMA, İŞÇİ GİBİ DAVRANARAK YAKALADI

Jandarma ekibi (JASAT) girdikleri ocakta işçi gibi davranarak H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa