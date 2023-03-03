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İş yeri kundaklamaya çalışan kadına büyük şok! Çakmağı çaktıktan sonraki anı izlemeniz lazım

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı. Panikle olay yerinden kaçan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tire ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören mahalle sakinleri, yangın tüpünü alarak mağazada çıkan yangını büyümeden söndürdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

50 BİN TL'LİK HASAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan, iş yerinde 50 bin TL'lik hasar meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İşte o anlara ilişkin kareler;

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Turgay Çakmak:

RUH HASTASI PİSLİK NE İSTEDİNDE YAKTIN SEFİL YARATIK

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