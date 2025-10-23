İrem Helvacıoğlu kaza SON DAKİKA! İrem Helvacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu, eşi ve henüz birkaç aylık bebeğiyle yürüyüşteyken ölümle burun buruna geldi! İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yaşanan feci kaza, saniyelerle faciaya dönüşmeden atlatıldı. Peki, İrem Helvacıoğlu kaza anı nasıl gerçekleşti? İrem Helvacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

İREM HELVACIOĞLU KAZA MI YAPTI?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de korkunç bir kazadan kıl payı kurtuldu. Edinilen bilgilere göre kaza, Erenköy Kantarcı Rıza Sokak çıkışında meydana geldi. Bir motosikletin bir araca çarpması sonucu savrulan otomobil, kaldırımda bebeği ve eşiyle yürüyen Helvacıoğlu'nun üzerine doğru yöneldi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araç, kaldırıma çıkarak oyuncunun bulunduğu noktaya birkaç metre kala durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İrem Helvacıoğlu kısa süreli şok yaşarken, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre iki sürücü ve ünlü oyuncu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza sonrası Üsküdar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların ilk müdahalesi sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Oyuncunun eşi Ural Kaspar ve bebeklerinin ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Genel sağlık durumu iyi olup kontrol amacıyla bir süre gözlem altında tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kazaya karışan sürücülerin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayın ardından ilk açıklama eşi Ural Kaspar'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaspar, şu sözleri kullandı:

"Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, hem motor hem de araç sürücüsüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yanımızda olan, arayan, soran, destek veren tüm dostlarımıza ve özellikle eşimin sağlığıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Bu olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağız."

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada binlerce "geçmiş olsun" mesajı paylaşıldı. Özellikle kısa süre önce anne olan oyuncunun iyi durumda olması, hayranlarını rahatlattı.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan oyuncu, küçük yaşlarda sanatla ilgilenmeye başladı. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı.

Helvacıoğlu, çocukluğunun büyük bölümünü Balıkesir Gömeç'te geçirdi. Ailesinin zeytinlikleri sayesinde doğayla iç içe büyüyen oyuncu, verdiği bir röportajda "zeytinyağı ve sabunlarla dolu bir evde büyüdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuk kariyerine Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde konuk oyuncu olarak adım atan Helvacıoğlu, daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi projelerde yer aldı.

Gerçek çıkışını ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı "Nefes Zorlu Kaleli" karakteriyle yaptı. Bu rol, ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı ve ödüller getirdi.

Helvacıoğlu, 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine, ardından Baş Belası dizisinde Psikolog İpek rolüne hayat verdi. Son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı projelerinde başrolde yer aldı.

Güzelliği, sade yaşam tarzı ve doğallığıyla dikkat çeken Helvacıoğlu, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

İREM HELVACIOĞLU TV DİZİLERİ

İrem Helvacıoğlu, bugüne kadar birçok önemli televizyon dizisinde rol aldı. Oyuncunun rol aldığı dizilerden bazıları:

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010)

Muhteşem Yüzyıl (2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (2013)

Güneşin Kızları (2015)

No: 309 (2016)

Sen Anlat Karadeniz (2018–2019)

Seni Çok Bekledim (2021)

Baş Belası (2021)

Annenin Sırrıdır Çocuk (2022)

Yürek Çıkmazı (2023–2024)

Bu projeler, oyuncunun farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısını ve geniş oyunculuk yelpazesini ortaya koyuyor.

URAL KASPAR KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, iş dünyasında tanınan bir isimdir. İstanbul'un gözde semtlerinden Suadiye'de yer alan The Rua Suadiye adlı restoranın sahibidir.

Kaspar, 28 Ekim 2024 tarihinde İrem Helvacıoğlu ile sade bir törenle evlenmişti. Çift, 2025 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Ural Kaspar, işletmecilik kariyerinde disiplinli yaklaşımıyla tanınırken, özel hayatında mütevazı ve sakin bir duruş sergiliyor. Sosyal medyada aktif olmasa da eşiyle olan dayanışması, özellikle bu kaza sonrası yaptığı açıklamayla büyük takdir topladı.