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Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen "KUYU-38" operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "KUYU-38" operasyonuyla yakalandı!

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz!

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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