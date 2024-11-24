Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi

İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşanan korkunç bir olayda, iki yaşındaki bir çocuk annesinin sevgilisi tarafından öldürüldü. Çocuğun öldürülmesinin ardından çift, çocuğu günlerce bebek arabasında gezdirdi. Olayın ardından mahkemeye çıkarılan annenin sevgilisi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun annesi hakkında ise henüz bir karar verilmedi.

İngiltere'de iki yaşındaki bir çocuk annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü. Geçtiğimiz yıl Ipswich şehrinde, iki yaşındaki Isabella Wheildon isimli küçük çocuğun cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu günden 4 gün önce öldürüldüğü belirlenmişti. Çocuğun annesi Chelsea Gleason-Mitchell ve annesinin sevgilisi Scott Jeff, Isabella'nın ölümünden sorumlu tutuldu.

KÜÇÜK ÇOCUK DEFALARCA DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşananların ardından Ipswich Crown Mahkemesi'nde görülen davada; Scott Jeff'in, Isabella'yı defalarca dövdüğü ve soğuk duşlarla cezalandırdığı, bunun sonucunda küçük kızın vücudunda bir dizi kırık ve yaralanma olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Jeff'in, Isabella'nın ölümüne kadar süren "artan şiddet rejimi" uyguladığı belirtildi. Sky News'in haberine göre; Gleason-Mitchell'ın ise, Jeff'in şiddetini görmesine rağmen hiçbir şey yapmadığı ve sadece izlediği aktarıldı.

İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdiler

ANNESİNİN SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ: CANSIZ BEDENİNİ GÜNLERCE BEBEK ARABASINDA GEZDİRDİLER

Isabella'nın cesedi, üç gün boyunca annesi ve sevgilisi tarafından, başı sürekli örtülen bir bebek arabasında taşındı ve birkaç alışveriş turuna bile götürüldü. Ipswich Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki üç gün boyunca Isabella'nın cesedini bir bebek arabasında iterek 'normal' bir şekilde devam ettiler. Buna alışveriş için şehre giden otobüse binmek ve bara gitmek de dahildi." denildi. Öte yandan Mahkeme, Scott Jeff'i Isabella'nın cinayetinden sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırmaya karar verdi.

İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdiler

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Chelsea Gleason-Mitchell ise, kızını öldürmeye doğrudan katılmasa da ölümüne göz yummaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Gleason-Mitchell için cezai sorumlulukları göz önünde bulundurarak bir ceza kararı verecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu bunlarda kız erkek ayrımı yapmak zorlaşmış iyice

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.